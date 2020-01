CATANIA: seconda peggior difesa del girone C in trasferta

I due gol subiti a Viterbo rimarcano le difficoltà incontrate dal Catania in fase difensiva. Le reti di Molinaro e Bensaja portano a 34 il numero di realizzazioni al passivo in campionato per la formazione rossazzurra. Si tratta del quarto dato peggiore del girone C di Serie C (condiviso con l’Avellino) dopo Rende (41), Sicula Leonzio (42) e Rieti (51). In trasferta la situazione è ancora peggiore con l’Elefante che registra la seconda difesa più perforata del torneo con 28 gol subiti dopo quella del Rieti (29).

