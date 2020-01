CATANIA (sondaggio chiuso): passaggio di consegne, la maggioranza dei votanti ci crede

“Già a gennaio mi aspetto cambiamenti significativi in seno alla proprietà”. E’ questa l’opzione scelta dalla maggioranza dei votanti al sondaggio proposto nei giorni scorsi da TuttoCalcioCatania.com circa il futuro della società rossazzurra. A questa percentuale pari al 28% se ne aggiunge un’altra del 19% fiduciosa che a fine campionato il club passerà di mano. Per il 14% degli utenti, invece, Pulvirenti cederà il Catania prima della conclusione della stagione mentre il 15% si dice pessimista e teme che l’Elefante fallirà. Il 13%, infine, ritiene che l’attuale proprietà saprà rilanciare le ambizioni del club e l’11% crede che si andrà avanti con Pulvirenti, non sapendo per quanto tempo ancora.

