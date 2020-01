CATANIA: sostenuto il primo allenamento settimanale in Umbria

Si prosegue senza sosta. Archiviata la sconfitta di Viterbo, il Catania ha sostenuto questa mattina il primo allenamento settimanale in vista del confronto esterno di Coppa Italia con la Ternana. La squadra non ha fatto ritorno a Torre del Grifo ma si trova ad Attigliano, comune umbro di circa 2mila abitanti che dista una quarantina di chilometri da Terni e sede del mini ritiro rossazzurro da sabato. Programmi differenziati per due gruppi di lavoro. Per i rossazzurri in campo ieri fin dall’inizio del match giocato a Viterbo, defaticamento e rigenerazione muscolare; per tutti gli altri atleti disponibili, concluso il riscaldamento, esercitazioni tattiche seguite da cross e conclusioni in porta. Martedì, alle 10.30, seduta di rifinitura in vista della sfida alla Ternana.

