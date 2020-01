CESSIONE CATANIA: a giorni si potrebbe intavolare la prima vera trattativa

Da tempo si rincorrono voci circa l’esistenza di svariate cordate d’imprenditori interessate ad acquisire le quote del Calcio Catania. La prima manifestazione d’interesse è stata effettuata da Raffaello Follieri ma non è mai sfociata nell’avviamento di una trattativa, non avendo garantito l’evidenza fondi da parte di primario istituto bancario italiano, requisito indispensabile per portare avanti qualsiasi tipo di discorso.

Adesso, come sottolineato nei giorni scorsi dall’Assessore allo Sport del Comune di Catania Sergio Parisi, ci sarebbe il reale interessamento di un gruppo di imprenditori e professionisti che stanno cercando di trovare le condizioni per salvare la matricola 11700. Si tratterebbe di una cordata avente interessi economici in Sicilia. Nei prossimi giorni si procederà con la presentazione delle credenziali bancarie, fondamentale per avviare la trattativa vera e propria. Le parti mantengono il massimo riserbo, nel frattempo altri soggetti sono in contatto con il Catania per dare la propria disponibilità a collaborare sotto varie forme. L’obiettivo sarebbe quello di concretizzare il passaggio di consegne prima della fine del campionato.

