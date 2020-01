Catania-Avellino, match in programma mercoledì 22 gennaio originariamente fissato per le 18.30, subisce una variazione d’orario. Come riportato nei giorni scorsi, il match dello stadio “Angelo Massimino”, valido per la 1/a giornata di ritorno del girone C di Serie C, verrà disputato alle ore 15.00 su richiesta della società irpina.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***