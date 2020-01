La Ternana ha battuto il Catania 2-0, stesso risultato per la Feralpisalò nell’altra semifinale d’andata di Coppa Italia Serie C che vedeva i gardesani opposti alla Juventus B. Già al 12′ Maiorino sblocca il match, lo stesso ex calciatore del Livorno sigla la doppietta al minuto 25. Anche nel caso della formazione lombarda si fa più agevole il percorso in vista del match di ritorno.

