CURIALE: “Non vado via perchè voglio lasciare Catania da vincente, ci stiamo ricompattando”

Le parole in sala stampa dell’attaccante del Catania Davis Curiale, autore del rigore che ha consentito alla squadra di rispondere al momentaneo vantaggio ospite:

“Non importa come segni. Andare in gol fa sempre morale. Ho lottato ma potevo fare di più. Adesso si gioca ogni tre giorni e per me è un bene. Potevamo vincere, ci è mancato il guizzo ma siamo sulla strada giusta. Ci stiamo ricompattando per cercare di realizzare qualcosa di impensabile in questo momento. Ci manca la vittoria ed il gol su azione, lavoriamo per questo. Sono arrivati calciatori importanti a cui manca il ritmo partita perchè non giocavano da un pò di tempo, si stanno integrando. Curcio, in particolare, è un buon giocatore e sono sicuro che ci darà una grossa mano. Viviamo una situazione delicata ma in queste situazioni viene fuori l’uomo e dobbiamo dare battaglia. Per adesso ho rifiutato qualche proposta perché ho ancora i Play Off giocati con Siena e Trapani. Voglio che questa città torni dove merita ed io vorrei andare via da qui da vincente, lasciando un bel ricordo. Io cerco sempre di dare il massimo, non è un periodo facile per me ma ho sempre accettato le scelte del mister. Quando giochi spezzoni di gara non è facile, ce la metto tutta per ritrovare fiducia. Si parla delle questioni societarie ma noi pensiamo solo al campo durante gli allenamenti, anche perchè la nostra società non ci ha fatto mancare niente e sono sicuro che chiuderemo positivamente la stagione”.

