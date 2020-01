CURIALE: a segno nella centesima gara in rossazzurro

Davis Curiale avuto il merito di segnare un gol molto importante perchè ha permesso, ieri, al Catania di pareggiare i conti poco prima dell’intervallo riaprendo, di fatto, la partita vinta poi 3-1 contro l’Avellino. Si è trattato del terzo gol in questo campionato, quinto stagionale, nel giorno della sua 100/a apparizione in casacca rossazzurra. Per mister Cristiano Lucarelli, però, non basta. Curiale può e deve fare di più arrivando al più presto in doppia cifra.

