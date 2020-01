DISTRAZIONI FATALI: il Catania affonda in cinque minuti, Viterbese cinica

>>>Clicca qui per visualizzare il tabellino e le statistiche della partita<<<

Cercava il primo successo esterno del 2020, invece il Catania incappa nella prima sconfitta del nuovo anno. Ko beffardo per i rossazzurri che, in un contesto di sostanziale equilibrio, nel finale commettono un paio di leggerezze sfruttate cinicamente dai padroni di casa. Vince la Viterbese 2-0 sul campo del “Rocchi” che si conferma tabù per l’Elefante.

Non una gara dall’alto contenuto spettacolare. Tanta confusione in mezzo al campo sia da una parte che dall’altra con la Viterbese che recupera in extremis Markic mentre il Catania è in piena emergenza difensiva (out per squalifica Silvestri ed Esposito) ed offensiva (nessuna effettiva prima punta di ruolo), opponendo ai laziali il 3-5-2 con Biagianti arretrato in difesa. La prima buona occasione dell’incontro è di marca gialloblu con l’incornata di Tounkara che impegna Furlan al 11′. Rispondono gli etnei attraverso un cross dalla destra al minuto 22 ed il pallone che giunge sui piedi di Pinto, il quale conclude con il mancino a lato. Poco dopo si registra un ottimo intervento difensivo di Mbende e, al 31′, Furlan rischia sulla girata in bello stile di Besea che per un niente non inquadra lo specchio della porta. Al 45′ violenta conclusione di Vicente e ottima respinta di Pini.

Nella ripresa fa il suo esordio Salandria che rileva uno spento Biondi. Passano 30 secondi dall’inizio della seconda frazione e Mazzarani effettua un tentativo piuttosto velleitario. Ci prova anche Barisic al 52′ trovando la buona respinta di Pini. Tra il 58′ ed il 62′ doppia occasione per i rossazzurri: nel primo caso Marchese, su cross di Sarno, non arriva per un soffio alla deviazione; nel secondo lo stesso difensore del Catania conclude alto da posizione assai favorevole. Al 69′ i laziali tornano a farsi vivi in avanti con Sibilia che si coordina bene ma calcia sopra la traversa, non di molto.

I ritmi sono poco elevati, le due squadre danno l’impressione di avere esaurito la benzina. Il match sembra destinato ad avviarsi verso uno scialbo 0-0 ma, ad un certo punto, un episodio cambia le carte in tavola. Cross di Culina e Molinaro – dimenticato in area – di testa batte Furlan al 82′. Proteste vibranti tra le fila etnee per un fallo di mano non fischiato, ne fa le spese Calapai che viene espulso dopo essere già stato sostituito da Di Molfetta.

Catania interamente riversato in avanti, Lucarelli getta nella mischia anche il guizzante Manneh. I rossazzurri attaccano quasi con la forza della disperazione e poca lucidità. La Viterbese chiude tutti i varchi e, in contropiede, sa essere letale. Al minuto 87 importante recupero palla a centrocampo, Catania totalmente sbilanciato, cross di Culina a beneficio di Bensaja che s’inserisce perfettamente in mezzo e fredda Furlan chiudendo la gara. Due amnesie difensive fanno la differenza ed i laziali portano a casa tre punti di platino in chiave Play Off.

