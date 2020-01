ESCALANTE: l’ex Catania torna in Italia?

I tifosi rossazzurri ricorderanno sicuramente Gonzalo Escalante. Il centrocampista argentino ora in forza all’Eibar, che alle pendici dell’Etna incontrò non poche difficoltà nell’era Cosentino, sta facendo particolarmente bene in questi anni nel campionato spagnolo. Al punto da attirare le sirene di società importanti come la Lazio. Ma non solo. Anche altri club italiani sulle sue tracce. Quello biancoceleste, comunque, sembra il più determinato ad affondare i colpi. Da capire se, eventualmente, l’operazione d’acquisto verrà perfezionata in ottica gennaio o giugno. Escalante, dal canto suo, sarebbe favorevole ad un ritorno nel campionato italiano. Riscattando l’esperienza poco esaltante maturata in casacca rossazzurra.

