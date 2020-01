ESCLUSIVA: Bangu fisicamente sta bene, valutazioni tecniche da parte del Catania

Importante precisazione da fare in merito alle condizioni fisiche di Luzayadio Andy Bangu, centrocampista classe 1997 in trattativa per il passaggio dal Gubbio al Catania. Secondo informazioni acquisite da TuttoCalcioCatania.com attraverso l’entourage del giocatore, il ragazzo sta benissimo. E’ stato fermo solo due giorni per un’infiammazione al ginocchio, ma da scheda sanitaria non accusa alcun problema di natura fisico. Il Catania sta facendo esclusivamente valutazioni tecnico-tattiche, decisive affinchè la trattativa vada in porto.

