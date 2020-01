ESCLUSIVA – Bangu, l’agente: “Trattativa col Catania, ecco la situazione al momento”

Trattativa con il Catania definitivamente sfumata o ancora in piedi? Lo abbiamo chiesto all’Avvocato Valerio Grimaldi, agente del centrocampista classe 1997 Luzayadio Andy Bangu. Queste le sue parole ai microfoni di TuttoCalcioCatania.com:

“Confermo che il ragazzo sta bene, da scheda sanitaria non risultano assolutamente problematiche di natura fisica. E’ rimasto fermo solo due giorni per un’infiammazione al ginocchio. Posso dire che la trattativa era in uno stadio molto avanzato fino a poco tempo fa. Adesso si è un pò arenata. Il Catania sta facendo delle valutazioni di natura tecnica, nelle prossime ore scioglierà le riserve. Si valuta anche l’importanza del giocatore all’interno del progetto. Aspettiamo, se l’operazione non andrà in porto ci muoveremo diversamente”.

“Può ricoprire il ruolo di mediano in un centrocampo a due, ma anche di mezzala o trequartista in altri sistemi di gioco. Bangu è cresciuto con riscontri molto positivi nelle giovanili della Fiorentina mettendosi in evidenza in questi anni, soprattutto tra le fila della Reggina. E’ stato richiesto da Lucarelli perchè aggiungerebbe dinamismo e soprattutto qualità al centrocampo rossazzurro. Non escludo l’ipotesi che la dirigenza stia tenendo in considerazione anche altri profili. Queste riflessioni rientrano nella normalità delle cose. Inoltre penso che, al momento, la priorità del Catania sia rinforzare il reparto offensivo”.

