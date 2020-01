ESCLUSIVA – Bucolo, l’agente: “Per lui devastante lasciare Catania, Sicula Leonzio progetto vincente”

Dopo l’avvenuto trasferimento di Rosario Bucolo dalla Sicula Leonzio al Catania, abbiamo chiesto ad Alessandro Cicchetti, agente che cura i suoi interessi, qualche battuta in merito alla scelta del centrocampista di vestire la maglia bianconera. “Non sono io a scoprire la valenza del management della Sicula Leonzio – spiega – Vogliono salvarsi, hanno esposto un progetto molto serio e questo è alla base della scelta di Bucolo. Poi c’è stata la difficoltà a spostarsi dalla Sicilia per un discorso familiare di natura organizzativa. Ha voluto sposare questo progetto. Una volta messo sul mercato, ha dovuto prendere in considerazione la sistemazione migliore per lui sul piano professionale e familiare rispettando la volontà del Catania”.

Non è stato facile lasciare Catania, soprattutto per un discorso affettivo. “La componente sentimentale si è rivelata devastante – aggiunge – Non dimentichiamoci che quattro anni fa, nel cuore della notte, ha lasciato Catanzaro sostenendo anche sacrifici economici pur di vestire la maglia del club che lo ha cresciuto. Adesso è normale che, distaccarsi dal Catania dopo tanto tempo, non sia stato semplice. Per il suo carattere e la sua personalità si è trattato di una scelta sofferta, però non puoi andare contro le decisioni societarie. Ne prendi atto. Moralmente è stato un duro colpo per lui, ma la vita va avanti”.

C’erano anche altri club sulle tracce di Bucolo. “Società che avevano posizioni di classifica migliori, anche molto importanti – dice Cicchetti – ma lui ha voluto considerare questa ipotesi perchè ci ha creduto al 100%, guardando dentro di sè. Non è alla Leonzio solo per un discorso familiare ma anche professionale. Il progetto tecnico è quello di un management che ha sempre vinto e oggi attraversa un momento di difficoltà, ma la loro psicologia è da vincenti. Vogliono salvarsi, il ragazzo ha creduto nelle idee della Leonzio ed affronterà questa nuova avventura al mille per mille”.

