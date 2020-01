ESCLUSIVA: Catania, spiragli d’apertura per Saraniti. Ecco perchè

Può davvero accadere di tutto in queste ultime ore di calciomercato. Con il Gozzano in forte pressing per Doudou Mangni, il Catania può virare a sorpresa su un altro obiettivo fiutando la possibilità di rimettersi sulle tracce di Andrea Saraniti. Il Vicenza sta spingendo molto per cercare l’ingaggio di una nuova punta che potrebbe essere Daniele Paponi. Qualora riuscissero nell’intento, i veneti libererebbero Saraniti ed il Catania può rappresentare una soluzione gradita con il benestare del Lecce (proprietario del cartellino), che lo cederebbe in prestito.

