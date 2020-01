ESCLUSIVA: Fornito, Picerno in vantaggio sul Rende

Secondo informazioni raccolte da TuttoCalcioCatania.com, non ci sono margini per la permanenza di Giuseppe Fornito al Catania ma il centrocampista non dovrebbe incontrare grosse difficoltà a trovare una nuova sistemazione. Il Rende lo tiene d’occhio fin dall’apertura del calciomercato estivo, ma l’ingaggio non si è mai concretizzato. Adesso i calabresi hanno rinnovato l’interesse per Fornito ma attenzione al Picerno, in vantaggio per la definizione della trattativa che potrebbe concludersi a breve.

