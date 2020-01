ESCLUSIVA: importante novità sul fronte Pinto, a sorpresa può rimanere

Importanti aggiornamenti per quanto concerne il futuro del terzino sinistro del Catania Giovanni Pinto. Secondo informazioni raccolte in esclusiva dalla redazione di TuttoCalcioCatania.com, un pò a sorpresa il giocatore potrebbe restare. Attraverso valutazioni tecniche effettuate in seno alla società rossazzurra, la volontà sarebbe quella di non lasciare partire Pinto nella sessione invernale del calciomercato. A meno che non arrivi un’offerta economica allettante per le casse del Catania. Situazione ben diversa, dunque, rispetto alla scorsa settimana quando Pinto sembrava sul punto di trasferirsi altrove. A conferma che le dinamiche di mercato possono mutare anche radicalmente gli scenari, in qualsiasi momento.

