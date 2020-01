ESCLUSIVA: Martignago-Catania, la situazione

Nei giorni scorsi avevamo riportato in esclusiva le parole del procuratore di Riccardo Martignago, attraverso le quali si evinceva che l’attaccante del Teramo fosse un profilo stimato da mister Cristiano Lucarelli. Secondo informazioni raccolte in questi minuti da TuttoCalcioCatania.com, al momento da Catania non è arrivata alcuna chiamata. Cinque-sei società di prima fascia di Lega Pro hanno manifestato interesse ma, qualora si facesse vivo il Catania, avrebbe la priorità anche in virtù della stima che lega Lucarelli a Martignago. Entro 1-2 giorni verranno sciolte le riserve. Il Teramo ha già dato la propria disponibilità a cedere il calciatore con la formula del prestito.

