ESCLUSIVA: Mazzarani, futuro al Catania in bilico

Negli ultimi giorni sta svolgendo lavoro differenziato per via di un risentimento muscolare. Andrea Mazzarani fa ancora parte della rosa del Catania ma, da qui alla chiusura del calciomercato invernale, il suo futuro è da considerarsi incerto. La società etnea potrebbe sacrificare il contratto a cifre importanti di Mazzarani e non si esclude che la Triestina, dopo avere perfezionato l’ingaggio di Lodi, faccia altrettanto con l’ex calciatore della Salernitana, richiesto anche da altri club di Lega Pro e potenziale occasione per alcune squadre cadette.

© RIPRODUZIONE DEL TESTO, TOTALE O PARZIALE, CONSENTITA ESCLUSIVAMENTE CITANDO LA FONTE – Qualunque violazione del diritto di copyright sarà perseguita a norma di legge.