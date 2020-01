ESCLUSIVA: Mazzarani, Rizzo, Dall’Oglio, Barisic, Esposito… settimana prossima il futuro sarà più chiaro

Una decina i giocatori del Catania in partenza, ma il numero rischia di essere anche maggiore. Secondo informazioni raccolte da TuttoCalcioCatania.com in queste ore, a forte rischio cessione ci sarebbero anche Andrea Mazzarani, Giuseppe Rizzo, Jacopo Dall’Oglio, Andrea Esposito e Maks Barisic. Club di Serie C e B alla finestra per Rizzo e Dall’Oglio, gli altri profili sono particolarmente graditi in Lega Pro. Al momento la situazione è in stand-by, settimana prossima l’Amministratore Delegato Pietro Lo Monaco avrà un quadro più chiaro della situazione approfondendo il futuro con l’entourage dei cinque giocatori.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***