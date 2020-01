ESCLUSIVA: Mbende-Catania, la situazione attuale

Nei giorni scorsi vi parlavamo di alcune richieste pervenute per il difensore del Catania Emmanuel Mbende. Secondo informazioni raccolte da TuttoCalcioCatania.com, Mbende piace a club scozzesi e belgi ma anche a due società italiane del campionato di Serie B e C. Da non escludere la cessione del giocatore (al momento ipotesi più probabile), così come la permanenza alle pendici dell’Etna. Situazione da valutare nei prossimi giorni.

