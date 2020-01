ESCLUSIVA: Mbende ha richieste in Serie B ma non dovrebbe partire

Qualche società estera, italiana di Serie C ma soprattutto B ha avviato contatti con il Catania per il centrale difensivo Emmanuel Mbende. Tra queste, secondo informazioni raccolte da TuttoCalcioCatania.com, il Cittadella. A conferma delle potenzialità del ragazzo, che ha incassato la fiducia di mister Cristiano Lucarelli e dovrebbe proseguire l’avventura in rossazzurro almeno fino al termine della stagione. Per il futuro, comunque, in casa Catania matura l’idea di registrare una buona plusvalenza. Molto dipenderà dal rendimento che Mbende continuerà ad offrire nei prossimi mesi.

