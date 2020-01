ESCLUSIVA: Di Molfetta non figura nella lista dei cedibili

Malgrado sulle sue tracce vi siano società di Serie B e C, l’esterno offensivo del Catania Davide Di Molfetta non dovrebbe lasciare la Sicilia. Secondo informazioni raccolte da TuttoCalcioCatania.com, il giocatore non figura nella lista dei giocatori ritenuti cedibili dalla dirigenza dell’Elefante e, pertanto, continuerà a far parte del progetto tecnico di Cristiano Lucarelli. A meno che non arrivi un’offerta economica soddisfacente per le casse del club.

© RIPRODUZIONE DEL TESTO, TOTALE O PARZIALE, CONSENTITA ESCLUSIVAMENTE CITANDO LA FONTE – Qualunque violazione del diritto di copyright sarà perseguita a norma di legge.