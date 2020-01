ESCLUSIVA – Di Piazza, l’agente: “Il ragazzo non è tranquillo. L’interesse del Catanzaro c’è, aspettiamo il Catania”

A proposito del futuro di Matteo Di Piazza e del forte interessamento del Catanzaro, abbiamo sentito l’agente del giocatore, Giovanni Tateo. Queste le dichiarazioni raccolte da TuttoCalcioCatania.com:

“C’è un interesse esplicitato dal Catanzaro. Adesso vediamo l’evolversi della situazione ed il il discorso legato alle problematiche dal punto di vista economico del Catania palesate in tutta Italia. Naturalmente il Catania ci dovrà dire qualcosa. Il mercato è variabile, da un giorno all’altro le cose possono cambiare e di conseguenza se il Catania prenderà in considerazione questa ipotesi per alleggerirsi del contratto di Di Piazza, ci attiviamo. Il ragazzo la paura ed il timore di questa situazione ce l’ha, me lo ha palesato con molta preoccupazione. Anche per il Catania non avere un giocatore tranquillo non credo sia il massimo. Se non ci fossero problemi, il ragazzo da Catania non si sposterebbe. Vediamo un pò. Con il Catanzaro noi abbiamo avuto effettivamente dei contatti, non lo nego. Non abbiamo trovato nessun accordo e non possiamo perchè il giocatore è tesserato per un’altra società. Diciamo che c’è stato un pour parler dove comunque il Catanzaro ha espresso l’interesse pieno di fare sottoscrivere al ragazzo due anni e mezzo di contratto ma non abbiamo parlato di cifre perchè non lo possiamo fare al momento”.

