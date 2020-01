ESCLUSIVA – Pinto, l’agente: “E’ in uscita, ma non abbiamo notizie dal Catania e la Reggina potrebbe virare su altri profili. C’è anche il Teramo”

Alberto Bergossi, agente di Giovanni Pinto, fa il punto della situazione in merito al futuro del terzino rossazzurro. Queste le sue parole rilasciate ai microfoni di TuttoCalcioCatania.com:

“La situazione è ancora in fase di stallo. Non dipende nè da me, nè dal calciatore ma la società non mi ha ancora comunicato niente di preciso. A Natale il giocatore ha ricevuto il messaggio della società di essere in partenza. Ho chiamato il Catania ma non ho ricevuto risposte. La Reggina secondo me potrà aspettare qualche giorno, altrimenti penso virerà su altri profili. Ci sono anche altre società. Feralpisalò, Cesena e Teramo hanno effettuato dei sondaggi esplorativi. La soluzione Reggio però sarebbe molto gradita ed in cima alle preferenze. Ma più il tempo passa, più rischia di non concretizzarsi la cessione in amaranto. Siamo in attesa del Catania che, ripeto, ci ha comunicato la volontà di cederlo attraverso un messaggio inoltrato a Natale ma, al momento, non sono riuscito a mettermi in contatto con il club. Io non ho chiesto al Catania di spostare Pinto, non l’ho mai proposto a nessuno ma mi sono attivato nel momento in cui la dirigenza ha inoltrato quel messaggio”.

