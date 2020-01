ESCLUSIVA: richieste anche per Rizzo, la situazione

Nelle ultime ore, radio mercato ha accostato al Catanzaro il centrocampista del Catania Giuseppe Rizzo. Il club giallorosso, dopo Matteo Di Piazza, vorrebbe prelevare pure l’ex giocatore della Reggina. Secondo informazioni raccolte da TuttoCalcioCatania.com, qualcosa si muove però anche in Serie B e presso altri club di C. Ci sono richieste ed il Catania, che ha inserito Rizzo nella famosa lista dei giocatori teoricamente incedibili, può invece prendere in considerazione la cessione a fronte di una buona offerta. D’altronde mister Lucarelli è sempre stato molto chiaro in proposito: in presenza di proposte importanti, il Catania non è nelle condizioni di rifiutare. Va fatta, però, un’attenta valutazione: numericamente il centrocampo rischia di essere ridotto all’osso. Cedere sia Rizzo che Dall’Oglio renderebbe necessario l’acquisto di due sostituti. Sono ore di riflessione in casa rossazzurra. Vedremo cosa succederà più avanti.

