ESCLUSIVA: Salandria, inizio settimana prossima si proverà a sbloccare la situazione

Il Catania e altre 2-3 società interessate a Francesco Salandria. Ve ne abbiamo parlato nei giorni scorsi e continuiamo a seguire con attenzione la vicenda. Il centrocampista ha già detto sì al Catania ma, prima di procedere con la definizione immediata dell’ingaggio, serve il via libera della Reggina che tratta con Salandria la buonuscita. Parti al momento molto distanti con il rischio che la cessione non si concretizzi ed il ragazzo non trovi spazio fino al termine della stagione. Il fatto che si vada per le lunghe non è un segnale incoraggiante ma, secondo quanto raccolte in queste ore da TuttoCalcioCatania.com, l’inizio della settimana prossima potrebbe sancire una svolta, in un senso o nell’altro. Il calciatore classe 1995 resta un obiettivo di primaria importanza per la società rossazzurra che, comunque, ha già individuato le alternative nel caso in cui perdurasse la fase di stallo.

