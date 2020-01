ESCLUSIVA – Salandria, l’agente: “Catania? Sto andando a parlare con la Reggina…”

Per fare il punto della situazione sulla trattativa per il trasferimento del centrocampista Francesco Salandria dalla Reggina al Catania, abbiamo contattato l’agente Bruno Cirillo. Queste le sue parole raccolte da TuttoCalcioCatania.com:

“Ho già parlato della volontà espressa dal ragazzo di sposare il progetto Catania. Purtroppo al momento non ci sono novità. Sono in attesa, sto vedendo un pò di cose con la Reggina. Se le sensazioni sono positive? Mi sto recando proprio a Reggio per parlare con la società amaranto. Il giocatore è in uscita, anche perchè non trova spazio e necessita di giocare”.

