ESCLUSIVA – Saraniti, l’agente: “Da Catania non mi ha mai chiamato nessuno”

Nelle ultime ore rimbalza la notizia di un presunto interesse manifestato dal Catania per l’attaccante del Vicenza Andrea Saraniti, in prestito via Lecce. Per saperne di più abbiamo contattato l’agente del ragazzo, Giuseppe Piraino, il quale smentisce seccamente ai microfoni di TuttoCalcioCatania.com:

“Non c’è niente di vero. Ogni anno gira questa voce ma a me non mi ha mai chiamato nessuno. Mai. Anche quest’anno è così. Il ragazzo in questo momento non è in uscita da Vicenza, poi il mercato è lungo e può succedere di tutto. Altre società hanno sondato il terreno per capire se il giocatore si muove ma, ripeto, da Catania non ho ricevuto contatti”.

