ESCLUSIVA: Tulli-Catania, al momento zero contatti

Rimbalzano voci di un presunto interesse manifestato dal Catania per l’esterno offensivo del Trapani Giacomo Tulli, che dovrebbe essere ceduto nell’attuale finestra di calciomercato. Secondo informazioni raccolte da TuttoCalcioCatania.com, in passato il giocatore è stato proposto svariate volte alla società rossazzurra ma, ad oggi, non c’è assolutamente nulla con il club dell’Elefante. Zero contatti. Almeno per il momento. Qualora arrivasse una chiamata da Catania, verrebbe valutata ma si segue con attenzione anche l’evolversi della situazione societaria etnea.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***