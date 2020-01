ESCLUSIVA – Tulli, l’agente: “Non ho ricevuto chiamate da Catania”

Roberto Amatucci, agente dell’esterno offensivo del Trapani Giacomo Tulli, conferma quanto anticipato dalla nostra redazione. E cioè che, al momento, non c’è nessun contatto con il Catania per il suo assistito. Ecco le parole rilasciate ai microfoni di TuttoCalcioCatania.com:

“Che il Catania sia sulle sue tracce non mi risulta. Ho letto anche di Padova, Bari e Piacenza ma in realtà ci hanno contattato altre squadre. Se in futuro arrivasse una chiamata da Catania, sicuramente valuteremmo. Io lo proposi a Lo Monaco in varie salse sia due anni fa che a giugno, però non c’è mai stato un proseguo dei contatti. Fossi nel Catania lo prenderei soprattutto per essere stato un’autentica bestia nera nella passata stagione ma, ribadisco, ad oggi non ho ricevuto alcuna telefonata da Catania”.

