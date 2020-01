ESPOSITO: il Fano cambia obiettivo di mercato

Non sarà Andrea Esposito il centrale difensivo d’esperienza che il Fano cerca per garantire un salto di qualità al reparto arretrato marchigiano. Secondo informazioni raccolte dalla nostra redazione, Esposito rappresentava un profilo tenuto in considerazione dalla società granata ma non è stato raggiunto alcun tipo d’accordo con il difensore del Catania che, nelle ultime 8 giornate di campionato (oltre al vittorioso match di Coppa contro il Catanzaro), ha sempre giocato dal 1′.

