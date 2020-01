FAI LA FORMAZIONE: Ternana – Catania, sostituisciti a Lucarelli

Quale formazione opporre mercoledì pomeriggio alla Ternana, avversaria del Catania per la semifinale d’andata di Coppa Italia Serie C? Come in occasione di ogni partita ufficiale, chiediamo ai tifosi di schierare idealmente in campo i rossazzurri sostituendosi alle scelte di mister Cristiano Lucarelli. Esprimi le tue preferenze sull’undici titolare da mandare in campo allo stadio “Liberati”:

Ternana-Catania, schiera idealmente in campo i rossazzurri Furlan Martinez Calapai Esposito Mbende Pinto Pino Marchese Biagianti Vicente Rizzo Salandria Biondi Curcio Di Molfetta Mazzarani Sarno Barisic Manneh Distefano

