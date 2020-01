FASCIA DI CAPITANO: con Biagianti in panchina leadership assegnata a Silvestri

In occasione della prima partita del nuovo anno, il Catania è sceso in campo con Tommaso Silvestri nelle inedite vesti di capitano rossazzurro. Il difensore veneziano ha indossato per la prima volta la fascia dopo 61 gare ufficiali in maglia etnea a partire dal 2018.

Con Marco Biagianti e Giovanni Marchese entrambi in panchina, Francesco Lodi e Saro Bucolo ceduti e Andrea Mazzarani indisponibile per infortunio e probabile partente, è toccato proprio a Silvestri reggere la leadership della squadra a Francavilla Fontana. Per lui debutto da capitano con un pareggio esterno alla ripresa del campionato di Serie C ed elevate possibilità di ricoprire questo ruolo anche nelle prossime gare, a cominciare dalla sfida casalinga di domenica che vedrà opposto il Catania al Potenza.