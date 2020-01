FERRARI – CATANIA: pista difficilmente percorribile

Qualche tifoso ci ha scritto privatamente chiedendo informazioni circa l’interesse del Catania nei confronti di Franco Ferrari. In effetti, tra i profili contattati dal Catania per provare ad aumentare il livello di competitività del reparto offensivo, c’è il nome del centravanti italo-argentino attualmente in forza al Bari. La pista rimane, però, difficilmente percorribile. Non solo perchè il giocatore continua ad alimentare la speranza di potersi trasferire in un club cadetto. Anche per un discorso di natura contrattuale che contribuisce a rendere l’operazione complessa.

