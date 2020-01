FRANCO: “Cessione Catania? Vogliamo garanzie. Problemi economici risolti in caso di B. Lo Monaco resta”

Il Presidente del Catania Davide Franco interviene telefonicamente ai microfoni di Unica Sport facendo chiarezza su vari aspetti:

“Evidenza fondi? Ad oggi non l’abbiamo ricevuta. C’è una interlocuzione ma nulla di tutto questo. Mancano gli elementi richiesti sia dalla normativa che da noi. Vogliamo sapere con chi parliamo. Sulle cifre non rispondo, dobbiamo fare valutazioni di vario genere. C’è l’intenzione di vendere, da chi vuole comprare deve esserci un giusto equilibrio. Follieri ed il Comitato ad oggi purtroppo non hanno dato le necessarie garanzie”.

“E’ proprio in questi momenti secondo me che il vero tifoso deve stringersi intorno alla squadra, anche perchè non c’è responsabilità dell’attuale dirigenza. Sono problematiche vecchissime che si è tentato di superare con la promozione, non ci si è riusciti ad oggi e quindi questo complica le cose. Ma io personalmente ho il totale rispetto del lavoro fatto da Lo Monaco sul piano sportivo e societario. Al di là delle questioni caratteriali che lo riguardano, ha fatto un lavoro eccellente considerando quello che aveva a disposizione. Il tifoso deve aiutare la squadra. Soprattutto adesso che abbiamo la partita di Coppa Italia importantissima”.

“Sono state discusse le dimissioni di Lo Monaco ed anche accettate, ma rimane con le competenze che ha. Ricordo che è Direttore Generale, ha pieni poteri sotto questo profilo e nessuno ha intenzione di toglierglieli. Si è dimesso soltanto in qualità di Amministratore Delegato. Chiedo alla tifoseria di fare un passo avanti. A Roma Lotito ha resistito portando dei risultati, piaccia o non piaccia la persona. Se i tifosi vogliono bene al Catania, ed io credo sia così, devono aiutarlo per non peggiorare la situazione. Noi difendiamo il nostro dirigente. A mio parere rimane sempre un fuoriclasse e deve rimanere a Catania“.

“Risanamento? E’ stato fatto ma serve anche la promozione. I risultati sportivi degli ultimi anni sono stati lusinghieri ma è mancato l’aggancio finale. Non si può dire che il Catania abbia lavorato male. Quest’anno è andata un pò così ma adesso vediamo come va a finire. Se il Catania ottiene la B non avrà problemi economici. Finaria sta lavorando per sostenere il Catania da qui a giugno. Dopo non so cosa succederà. Potrebbe arrivare un nuovo proprietario, oppure un partner insieme a noi. Potrebbe succedere di tutto. Si devono intrecciare vari elementi che dipendono dal Presidente della squadra, dalla volontà di vendere, tante cose. Per chi compra, il Calcio Catania è una risorsa importante soprattutto in un’ottica prospettica. Come rilanciare il club? Deve salire in B perchè è sorretto da una struttura troppo importante. Anche Meridi è in amministrazione straordinaria e non vuole far saltare il Catania. Nessuno ha questa volontà. Un comportamento equilibrato e corretto deve portare al salvataggio“.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***