FURLAN: “Primo passo verso una parte di stagione più esaltante. Mia prestazione dedicata ad un ragazzo che non c’è più”

L’estremo difensore del Catania Jacopo Furlan ha mantenuto inviolata la propria porta a Francavilla Fontana. Proprio lui è intervenuto in sala stampa, al termine del match disputato con la Virtus:

“Purtroppo parliamo solo della prima trasferta in cui non subiamo gol. Questo denota le difficoltà incontrate fuori casa, ma adesso stiamo trovando la quadratura del cerchio. Sono contento di avere contribuito a questo primo passo verso una seconda parte di stagione sicuramente più esaltante da parte nostra. Quali le parate migliori effettuate quest’oggi? Cito il buon intervento su punizione nel primo tempo e quello istintivo di piede su Vazquez. Non posso dedicare la vittoria perchè non è arrivata, ma ci tengo a fare una dedica della mia prestazione ad un ragazzo che ho conosciuto quando giocavo a Monopoli proprio durante una gara contro la Virtus e che purtroppo ha perso la sua sfida contro una malattia. A Giovanni mando un saluto per quanto possibile, spero gli arrivi”.

