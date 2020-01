GALLO (all. Ternana): “Potevamo calare il tris ma il Catania è andato vicino al 2-1. Abbiamo saputo soffrire, nostra condizione fisica ottima”

L’allenatore della Ternana si gode il successo ai danni del Catania nella semifinale d’andata di Coppa Italia Serie C:

“I rischi ci stanno in una partita. E’ normale concedere qualcosina soprattutto quando affronti una buonissima squadra come il Catania. Motivo in più per essere soddisfatto del risultato e della prestazione. I ragazzi sanno che io non voglio prendere gol. E’ importante perchè poi, con la qualità che abbiamo davanti, possiamo fare male a tutti. Siamo andati sotto ritmo nel primo tempo, ma bravi noi a resistere e sapere soffrire. Questo mi fa molto piacere. Sono contento di come ci siamo espressi nel corso della ripresa, dove abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Magari ci può essere il rimpianto di non avere siglato il terzo gol, ma bisogna anche dire che il Catania ha avuto l’occasione per accorciare le distanze”.

“Abbiamo tante partite ancora da giocare, il calendario è fitto d’impegni e pensiamo al campionato ma anche la Coppa Italia è un obiettivo perchè dà lustro a club e giocatori. Palumbo e Paghera sono stati super, Torromino è cresciuto facendo anche un bellissimo gol. Defendi ha evidenziato una prova da top player. Siamo in salute, abbiamo una condizione fisica ottima. L’importante è continuare a lavorare bene a livello fisico in tutte le gare”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***