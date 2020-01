Vittorie sonanti per le formazioni Under 17 e Under 15 Serie C del Catania, impegnate a Torre del Grifo contro il Rende. Dieci gol in due. Calabresi travolti rispettivamente per 6-0 e 4-0. Nel primo caso rossazzurri a segno con doppiette di Aquino e Russo, reti di Le Mura e Bozzanga; nel secondo doppietta di Pisasale e realizzazioni di Carboni e Chisari.

