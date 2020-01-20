GIUDICE SPORTIVO: 22/a giornata Serie C, tutte le ammende e squalifiche

Riportiamo tutte le ammende e squalifiche inflitte dal Giudice Sportivo Not. Pasquale Marino, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Roberto Calabassi, dopo la disputa delle gare valide per la 22/a giornata di Serie C.
AMMENDE A SOCIETA’
€ 3.000,00 LECCO
€ 1.000,00 MODENA
€ 1.000,00 MONZA
€ 500,00 CESENA
€ 500,00 VIRTUSVECOMP VERONA
ALLENATORI – SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
BRUNO ANTONIO (CASERTANA – più ammenda € 500,00)
GILARDINO ALBERTO (PRO VERCELLI)
DIANA AIMO (RENATE)
PAVAN SIMONE (VIS PESARO)
INIBIZIONE DIRIGENTI
DE CARNE FABIO (MONOPOLI – fino al 31 Gennaio più ammenda € 500,00)
CALCIATORI – SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
DIALLO LAYOUSSE (BISCEGLIE)
CALCIATORI – SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
JELENIC ENEJ (CARPI)
MAURIZI SAMUELE (CARPI)
BUBAS SERGIO NICOLAS (VIBONESE)
CALCIATORI – SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
JUSUFI FERAT (LECCO)
GIUDICI LUCA (LECCO)
ALBERTINI ALESSANDRO (VIRTUS FRANCAVILLA)
ZAMPARO LUCA (REGGIO AUDACE)
FIETTA GIOVANNI (PRO PATRIA)
MANDORLINI MATTEO (PADOVA)
MIGNANELLI DANIELE (CARRARESE)
TORDINI NICOLO (GOZZANO)
DELLA GIOVANNA FABIO (IMOLESE)
BERUATTO PIETRO (JUVENTUS U23)
MURATORE SIMONE (JUVENTUS U23)
PICCINNI MARCO (MONOPOLI)
PENNINGTON NICHOLAS (OLBIA)
STENDARDO MARIANO (PAGANESE)
AGNELLI CRISTIAN ANTONI (PERGOLETTESE)
BRUNO LUCA (RENDE)
BIONDI GIACOMO (SAMBENEDETTESE)
LELJ TOMMASO (VIS PESARO)
BIANCHI EDOARDO (VITERBESE CASTRENSE)
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