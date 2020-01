GRAZIANI polemico: “Pietro Anastasi, ma che c… hanno nella testa questi dirigenti?”

Lecce, Torino e Catania tra i pochi stadi ad avere rivolto un pensiero alla figura di Pietro Anastasi. Durissimo commento di Ciccio Graziani, ex centravanti – tra le altre – di Roma e Milan con trascorsi sulla panchina del Catania, ai microfoni di Radio Sportiva:

“Pietro Anastasi? Ma che c… hanno nella testa questi dirigenti? Non riescono, ai tempi di oggi, a far si che nella giornata di campionato ci sia da subito un minuto di silenzio per ricordare un campione del nostro calcio, che ha dato tantissimo al nostro calcio. Dove hanno la testa questi dirigenti? Pensano solo ai quattrini, agli sponsor, se non si ricordano che bisogna fare un minuto di silenzio per un uomo meraviglioso come Anastasi. Era una persona speciale, Pietro. Come si fa? E’ un’ignorantata allucinante, per tutti gli appassionati di calcio e la famiglia. Tutti dovevano mettere la fascia, non solo le squadre dove ha giocato Pietro. Un minuto di raccoglimento per un uomo e un calciatore che ha dato tantissimo al nostro calcio”.

