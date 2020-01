INFERMERIA: da valutare le condizioni di Pinto, Mazzarani e Dall’Oglio

In vista del successivo confronto di campionato con il Potenza, avversario allo stadio “Angelo Massimino” domenica prossima, andranno valutate per bene le condizioni fisiche di tre calciatori: Andrea Mazzarani, Giovanni Pinto e Jacopo Dall’Oglio. Il primo non ha preso parte alla trasferta di Francavilla Fontana a seguito di un risentimento muscolare accusato negli ultimi giorni; il secondo ha riportato una ginocchiata in testa perdendo inizialmente i sensi questo pomeriggio; leggera distorsione alla caviglia per il terzo, che rischia di saltare concretamente Catania-Potenza.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***