INIZIO ANNO: ritorno in campo spesso indigesto per il Catania dal 2009 in poi

La ripresa del campionato è prevista per domenica 12 gennaio, giorno in cui il Catania sarà di scena in casa della Virtus Francavilla. Nelle ultime undici stagioni, il ritorno in campo ha rappresentato spesso un momento indigesto ai colori rossazzurri.

Tra il 2009 e il 2019 il Catania ha vinto soltanto due volte il match inaugurale del nuovo anno, in Serie A contro il Bologna. È successo nel 2010 e nel 2014 rispettivamente con il risultato di 1-0 (marcatore Nicolas Spolli) e 2-0 (reti di Gonzalo Bergessio e Francesco Lodi su rigore), in entrambi i casi la squadra felsinea è stata superata tra le mura amiche.

I numeri dicono che le sconfitte sono prevalenti nel periodo preso in considerazione (cinque in totale). Pesanti le goleade rimediate da Roma (4-2) e Virtus Lanciano in Serie B (3-0), quest’ultima gara caratterizzata da una prestazione sconcertante al pari del 2-1 di un anno fa a Siracusa, quando furono Lele Catania e Nicolas Rizzo a confezionare il successo degli aretusei e Francesco Lodi nel finale ad accorciare le distanze su calcio di punizione.

Chiudono il quadro quattro pareggi, molti dei quali in anni recenti. Risultato “ad occhiali” contro Torino e Fidelis Andria in Lega Pro, 1-1 in trasferta a Fondi (reti di Elio Calderini e Andrea Mazzarani su rigore) e Lecce (realizzazioni di Francesco Lodi su rigore e Matteo Di Piazza in favore dei salentini)

