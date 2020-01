JEDA: “Catania, adesso conta salvare il club. Cessione unica via d’uscita, se no sono guai grossi”

L’ex attaccante del Catania Jeda commenta con preoccupazione la situazione societaria dei rossazzurri, ai microfoni di tuttoc.com:

“Sicuramente la via d’uscita la vedo, è l’unica ed è quella della cessione. Il club ha debiti troppo alti, la situazione si aggravata nell’ultimo periodo e dispiace vedere una piazza del genere in questa situazione. È dura da dire ma se non si concretizzasse la via della cessione per il Catania sarebbero guai grossi. Purtroppo nascondere la reale situazione è stato un ulteriore problema. Quando non hai la possibilità di fare una cosa è meglio non farla. Opta per un campionato tranquillo, metti in sicurezza il club, piuttosto che prendere giocatori che costano e aumentare i debiti. Ai tifosi dico di stare vicini alla squadra e al club per trovare una soluzione. Dispiace che ci sia la paura che il Catania sparisca, timore concreto d’altronde. La città e i tifosi si meritano una società sana, che possa dare un futuro a lungo termine a questa squadra. In questo momento non c’è molto altro da dire, mi auguro che alla fine i tifosi possano sorridere. Il Catania prima di tutto deve cercare di salvare il club il prima possibile. Qualcuno interessato deve intervenire e cedere i giocatori con gli ingaggi più pensati. Ora quel che conta è salvare la società e la classifica, non farla sparire”.

