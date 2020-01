LA DOMENICA ALLO STADIO: “Cessione Catania unica via d’uscita. Il momento impone amore infinito, coraggio e forza d’animo”

Così La domenica allo stadio, pagina Facebook riservata al tifo rossazzurro e vicina agli ultras della Curva Nord sul futuro del Calcio Catania, attraverso un post pubblicato il 31 dicembre:

“È stato un anno complesso.

Che sta chiudendo esperienze usurate dal tempo senza ancora aprire nuove possibilità, nuovi scenari, tutti ancora da costruire ed esplorare, se c’è la volontà.

Le incognite sulla sopravvivenza del Catania rimangono aperte e irrisolte.

La lacerazione dell’ambiente è ferita che si risana con l’unica cura possibile: l’allontanamento di chi l’ha causata.

La crisi complessiva della holding Finaria, cui il Catania è coinvolto, si risolve con la unica via di uscita oggi percorribile: la cessione del Catania stesso.

È da queste crepe che deve e può nascere un nuovo impegno. Il 2019 ci consegna angosce ma al tempo stesso la lucidità e la forza che questa Comunità ha obbligo di assumere e di avere.

Servono amore infinito, coraggio e forza di animo che questo momento impone. Servono consapevolezza, intelligenza e perseveranza. Questa la sfida che ci attende. Catania 1946, matricola 11700, stella più brillante e preziosa del firmamento, non cessare mai di brillare nel nostro cielo, di battere dentro i Nostri Cuori. Questo è l’augurio per tutti noi e per tutti voi. Coraggio, buon fine 2019 e buon anno nuovo. Forza Catania! Sempre e per Sempre”.

