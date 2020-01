LANCINI (Palermo): “Dall’Oglio, situazione difficile a Catania. Spero che qualcuno faccia qualcosa. Sarebbe bello fare il derby”

Il difensore del Palermo Edoardo Lancini torna sul mancato approdo al Catania in estate, commentando la situazione del club rossazzurro ai microfoni di Repubblica:

“Mi ha cercato Pietro Lo Monaco. Ma aspettavo ancora un’offerta dalla serie B e in particolare dall’Entella di Boscaglia. Poi il 10 agosto mi ha chiamato Castagnini, che avevo già avuto a Brescia, e mi sono tuffato in questa esperienza. Non è stato facile perché ci sono tutte le due categorie di differenza rispetto alla B, ma una piazza come Palermo si prende in considerazione a prescindere dalla categoria. Catania non in acque serene dal punto di vista societario? Dispiace sempre quando ci sono squadre che rischiano il fallimento. Ci sono persone che rischiano di restare a spasso. Jacopo Dall’Oglio, che giocava con me a Brescia, era stato acquistato dal Catania e si è ritrovato in una situazione difficile. Ora è stato ceduto al Livorno, ma non ha passato momenti facili. Spero che qualcuno faccia qualcosa, sarebbe bello l’anno prossimo fare un derby con il Catania”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***