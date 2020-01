LO MONACO: “Rizzo ha rifiutato il Livorno. Chi ha interesse per il Catania si faccia avanti, sono solo”

Come preannunciato da TuttoCalcioCatania.com, non era affatto scontato che Giuseppe Rizzo accettasse la destinazione Livorno. Il dirigente del Catania Pietro Lo Monaco conferma il mancato trasferimento del centrocampista, soffermandosi anche su altri aspetti ai microfoni di Sportitalia:

“Abbiamo ceduto Franco Carboni all’Inter e Distefano alla Lazio, a conferma del buon vigore del nostro settore giovanile. Rizzo? Non ha accettato il Livorno perchè dice di stare meglio a Catania. Dispiace perchè lo avevamo dato al club amaranto. Stiamo cercando di scaricare qualche contratto un po’ oneroso. Sono dimissionario, i fatti dicono che io dirigo in completa solitudine la baracca perchè in questo momento nessuno può portare avanti le cose. Cerco di andare avanti facendo il meglio possibile, ma non è facile assolutamente. Dico, anzi, che chi ha un minimo d’interesse per il Catania si faccia avanti ed in fretta perchè la situazione è critica”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***