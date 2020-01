LODI: “Amo Catania, forse meritavo un trattamento diverso. Avrei voluto chiudere la carriera qui…”

Parole d’addio al Catania, quelle di Francesco Lodi – sempre più vicino alla Triestina – attraverso la sua Fan Page:

“Ho lasciato la Serie A per il Catania, credevo in un progetto che purtroppo non è andato a buon fine, amo questa terra e questa città. Ma mi sento ancora un GIOCATORE. Forse meritavo altri trattamenti, avevo intenzione di chiudere la carriera qui, mi dispiace per la situazione venutasi a creare ma vi garantisco non dipesa da mie scelte”.

