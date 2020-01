LODI: “A Trieste con grandi motivazioni. Pensavo di andare in B, ho preferito la Triestina. Play Off? Nessuna preclusione”

Prime parole da calciatore della Triestina per il centrocampista ormai ex Catania Francesco Lodi, in sala stampa:

“Il Direttore Milanese ha avuto la grande forza di convincermi. Mi aspettavo qualcosa in Serie B ma, dopo la sua chiamata, ho percepito a pelle che Trieste fosse la scelta giusta ed ho accettato. Quando avverto la fiducia per me vale più di una firma. Ho ancora tanto da dare, mi sento giovane, non ho avuto tanti infortuni nella mia carriera e continuo a fare gli scongiuri da questo punto di vista. Mi fa piacere essere in una piazza che vive di calcio ed è difficile trovare stadi come il ‘Nereo Rocco’ in C, a parte Catania e pochi altri. La promozione in B è possibile, bisogna arrivare ai Play Off con la testa giusta perchè lì la differenza la fanno i piccoli dettagli. Questa città ha poco a che fare con la Serie C”.

“Le motivazioni sono alte per me stesso e per la società che ha sostenuto uno sforzo economico importante. Vengo con grandi motivazioni, altrimenti sarei rimasto tranquillo e beato a casa. Se lascio Catania per venire qui, a 1.400 km di distanza, le motivazioni devono per forza essere elevate. Vorrei ripagare la fiducia sul campo. Il passato è passato, mi metto a disposizione dei compagni per il bene della Triestina e conquistare qualcosa d’importante. Due anni fa il campionato lo vinse il Cosenza che era arrivato quinto nella regular season, per cui nulla ci deve essere precluso. Gautieri lo conoscevo dai tempi di Empoli, mi ha detto quello che mi ha detto anche il direttore. Si aspettano molto da me ma bisogna ricordare che Messi, Maradona o Ronaldo possono vincere le partite da soli e io non sono uno di questi tre”.

