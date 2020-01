MAGRI’ (Pres. Virtus Francavilla): “Col Catania due episodi arbitrali ci hanno danneggiato, meritavamo i tre punti”

Il Presidente della Virtus Francavilla Antonio Magrì si è così espresso in merito allo 0-0 maturato col Catania, ai microfoni di tuttocalciopuglia.com:

“È stata una bellissima partita dove meritavamo di vincere. Anche se non abbiamo preso i tre punti che ci servivano come il pane per risollevarci da una brutta classifica, sono comunque ottimista perché ho visto una squadra viva, che torna a giocarsela con chiunque così come era successo nella prima parte della stagione. Arbitraggio? Ancora una volta due episodi che ci hanno danneggiato, un rigore non dato per un fallo di mano evidente e una palla che su tiro di Zenuni sembra aver superato la linea di porta. Ho già girato i video a chi di competenza, mi auguro che nelle prossime partite non si verifichino ancora simili errori che ci stanno costando caro”.

