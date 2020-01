MANGNI: l’attaccante del Catanzaro vicino al Catania

“Un attaccante per il Catania. Operazione in dirittura per Doudou Mangni, specialista classe 1993 in arrivo dal Catanzaro. Il club siciliano ha raggiunto tutti gli accordi per l’ex Atalanta, un affare ormai soltanto da formalizzare”. E’ quanto si legge sul sito ufficiale del giornalista Alfredo Pedullà. Sarebbe lui, dunque, l’unico o uno dei rinforzi individuati per l’attacco del Catania dopo la partenza di Matteo Di Piazza, ceduto proprio al Catanzaro.

